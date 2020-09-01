По данным ООН, в Беларуси за время протестов пропали без вести как минимум шесть людей.

Эксперты ООН подсчитали, что в Беларуси с начала протестов после президентских выборов задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы.

Об этом 1 августа сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Также, по их данным, пропали без вести как минимум шесть людей, родственники ничего не знают об их местонахождении и состоянии здоровья.

Кроме того, в ООН утверждают, что имеют информацию об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, в том числе сексуального насилия.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

30 августа во время «Марша мира и независимости» вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Денис Прядко