В ООН заявляют также о насилии над женщинами и детьми / фото REUTERS

Эксперты ООН подсчитали, что в Беларуси с начала протестов после президентских выборов задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы.

Об этом 1 августа сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Также, по их данным, пропали без вести как минимум шесть людей, родственники ничего не знают об их местонахождении и состоянии здоровья.

Кроме того, в ООН утверждают, что имеют информацию об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, в том числе сексуального насилия.

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Автор: Денис Прядко