СМИ опубликовали еще одно видео с моментом гибели протестующего в Минске

Второе видео убийства активиста в Минске снято с другого ракурса.

Агентство Associated Press опубликовало еще одно видео, на котором запечатлен момент гибели протестующего Александра Тарайковского в Минске.

Это уже второе видео убийства Тарайковского, которое было опубликовано СМИ, но снятое с другого ракурса. На первой записи было видно, как погибший подошел к силовикам с поднятыми руками и остановился недалеко от них.

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В МВД Беларуси сообщили, что причиной смерти протестующего стал "взрыв неустановленного устройства", которое он якобы собирался бросить в силовиков. Однако, как видно на видео, в руках у Тарайковского нет каких-либо предметов, в том числе и взрывчатки.

На видеозаписи слышны выстрели и хлопки, после чего мужчина в окровавленной белой футболке падает на землю.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетом после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

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Автор: Александр Топчий