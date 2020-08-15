Гибель активиста в Минске: СМИ опубликовали момент смертельного ранения

СМИ обнародовали видео, на котором запечатлен момент гибели первого протестующего в Беларуси.

СМИ опубликовали фото и видео момента смертельного ранения участника протестов в Минске Александра Тарайковского. Он погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в столице Беларуси во время подавления мирных протестов.

Читайте такжеОппозиция в Беларуси назвала Тихановскую избранным президентом и подготовила соответствующую петицию "На этом изображении, взятом из видеозаписи Associated Press Television, снятой в понедельник, 10 августа 2020 года, изображен протестующий, которого опознали как Александра Тараковского. Его ранили во время митинга после президентских выборов в Беларуси в Минске", - говорится в сообщении Associated Press.

Между тем, телеграм-канал Nexta опубликовал видео гибели Тарайковского. На видео видно, как протестующий сначала приближался к силовикам, а потом упал, после чего уже лежал неподвижно.

Гибель протестующих в Беларуси: что известно

Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов. Официальные власти признали гибель Тараковского в ту же ночь, но причиной назвали "взрыв неустановленного устройства" в руках, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Медицинская причина смерти — открытая рана грудной клетки и кровопотеря. При этом опубликованные видео и отсутствие травм, характерных для взрыва, вызвали сомнения в официальной версии МВД Беларуси.

Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.

Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки выходят работники крупнейших предприятий страны. В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять «на поражение».

На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств. ЕС заявил, что занимается подготовкой санкционного списка, и что не признает выборы в Беларуси.

14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко к мирным переговорам.

Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram