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Протестующие в Беларуси создали живую "цепь покаяния", растянувшись на 13 километров (видео)

22:35, 21 августа 2020
Мир
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К участникам акции подходят милиционеры и угрожают составлением протоколов / фото TUT.BY

Об это сообщает оппозиционное издание TUT.BY.

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Люди с бело-красном-белыми флагами растянулись от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на улице Окрестина, где содержатся политические заключенные. К участникам акции подходят милиционеры и угрожают составлением протоколов якобы за административное нарушение.

Тем временем тысячи активистов собрались на площади Независимости в центре Минска.

Одновременно на проспекте Независимости прошла колонна сторонников действующего президента Александра Лукашенко с государственными флагами.

Протесты в Минске: что было ранее

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
  • 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
  • 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
  • В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

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Автор: Денис Прядко

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