Протестующие в Беларуси создали живую "цепь покаяния", растянувшись на 13 километров (видео)

Люди с бело-красном-белыми флагами растянулись от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на улице Окрестина.

Вечером в пятницу, 21 августа, протестующие в Беларуси создали живую «цепь покаяния», растянувшись на 13 километров. Об это сообщает оппозиционное издание TUT.BY. Читайте такжеВ Минске автомобилисты устроили масштабную акцию (фото, видео) Люди с бело-красном-белыми флагами растянулись от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на улице Окрестина, где содержатся политические заключенные. К участникам акции подходят милиционеры и угрожают составлением протоколов якобы за административное нарушение. Тем временем тысячи активистов собрались на площади Независимости в центре Минска. Одновременно на проспекте Независимости прошла колонна сторонников действующего президента Александра Лукашенко с государственными флагами. Протесты в Минске: что было ранее 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter