Протестующие в Беларуси создали живую "цепь покаяния", растянувшись на 13 километров (видео)
22:35, 21 августа 2020Мир
635 0
Люди с бело-красном-белыми флагами растянулись от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на улице Окрестина.
К участникам акции подходят милиционеры и угрожают составлением протоколов / фото TUT.BY
Вечером в пятницу, 21 августа, протестующие в Беларуси создали живую «цепь покаяния», растянувшись на 13 километров.
Об это сообщает оппозиционное издание TUT.BY.
Читайте такжеВ Минске автомобилисты устроили масштабную акцию (фото, видео)
Люди с бело-красном-белыми флагами растянулись от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на улице Окрестина, где содержатся политические заключенные. К участникам акции подходят милиционеры и угрожают составлением протоколов якобы за административное нарушение.
Тем временем тысячи активистов собрались на площади Независимости в центре Минска.
Одновременно на проспекте Независимости прошла колонна сторонников действующего президента Александра Лукашенко с государственными флагами.
Протесты в Минске: что было ранее
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
- В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter