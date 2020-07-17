Лукашенко рассказал российскому премьеру о "странных вещах" в Беларуси накануне выборов

В разговоре с премьером РФ Лукашенко, в частности, заявил, что «белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека».

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным обсудил «странные вещи», творящиеся в электоральный период страны.

Слова главы белорусского цитирует Белта.

В разговоре с Мишустиным Лукашенко, в частности, заявил, что «белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека».

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«Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется такой всегда, даже если мы с вами не захотим», – обратился он к Мишустину.

При этом Лукашенко подчеркнул, что «союзы, выстроенные не на равноправной основе, существуют недолго».

«Ну и времена изменились. Сегодня же нельзя, как в средние века, какую-то страну захватить. Ситуация другая, да и не надо», – намекнул белорусский президент.

Он добавил, что еще поговорит с Мишустиным «с глазу на глаз».

«Я расскажу вам о том, что происходит у нас сейчас в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, опираясь на свой опыт, откуда это берется», – удивился Лукашенко, уточнив, что о своих мыслях премьеру РФ расскажет потом.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

15 июля протесты продолжились: сторонники оппозиционеров массово подавали жалобы на решение ЦИК, однако после закрытия комиссии начался жесткий разгон.

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