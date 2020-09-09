Александр Лукашенко выразил мнение о протестующих, которые с 9 августа требуют его переизбрания.
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Беседа по поводу людей, выходящих на митинги, состоялась в рамках интервью кремлевским пропагандистам.
По словам Лукашенко, «походами» руководят Telegram-каналы.
«И вы видите, как люди там выходят: иногда безпечно с детьми, на прошлом митинге было 2/3 женщин, молодежь какая-то приезжает...», – ответил белорусский глава.
При этом редактор пропагандистского «Russia Today» Маргарита Симоньян его перебила, заявив: «Мы это все хорошо знаем. Мы это проходили».
«Дошло даже до того, что мужчины наши начали прятаться за женщинами и детьми. Только это у нас было 75-80 лет назад: когда фашисты вперед пускали женщин, а сами за них прятались», – убежден Лукашенко.
Женщины на митингах в Беларуси массово стали появляться после событий 9-11 августа, когда протестующих избивали и убивали силовики. Они в основном выходят с цветами и призывают правоохранительные органы перейти на сторону народа, а также остановить насилие в отношении демонстрантов.
Кроме мирных протестов, женщины в Беларуси активно защищают мужчин, которых силовики намеренно выхватывают из толпы, организовываясь в "живой" круг. Однако вчера, 8 сентября, на акции в поддержку оппозиционерки Марии Колесниковой фиксировали многочисленные случаи насилия и к самим женщинам.
Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
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