Российская пропагандистка заявила в ответ Лукашенко: "Мы это все хорошо знаем".

Александр Лукашенко выразил мнение о протестующих, которые с 9 августа требуют его переизбрания.

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Беседа по поводу людей, выходящих на митинги, состоялась в рамках интервью кремлевским пропагандистам.

По словам Лукашенко, «походами» руководят Telegram-каналы.

«И вы видите, как люди там выходят: иногда безпечно с детьми, на прошлом митинге было 2/3 женщин, молодежь какая-то приезжает...», – ответил белорусский глава.

При этом редактор пропагандистского «Russia Today» Маргарита Симоньян его перебила, заявив: «Мы это все хорошо знаем. Мы это проходили».

«Дошло даже до того, что мужчины наши начали прятаться за женщинами и детьми. Только это у нас было 75-80 лет назад: когда фашисты вперед пускали женщин, а сами за них прятались», – убежден Лукашенко.

Женщины на митингах в Беларуси массово стали появляться после событий 9-11 августа, когда протестующих избивали и убивали силовики. Они в основном выходят с цветами и призывают правоохранительные органы перейти на сторону народа, а также остановить насилие в отношении демонстрантов.

Кроме мирных протестов, женщины в Беларуси активно защищают мужчин, которых силовики намеренно выхватывают из толпы, организовываясь в "живой" круг. Однако вчера, 8 сентября, на акции в поддержку оппозиционерки Марии Колесниковой фиксировали многочисленные случаи насилия и к самим женщинам.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская