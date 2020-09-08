Протестующих отвозят с места события в микроавтобусах без номеров.

Люди без опознавательных знаков разгоняют акцию протеста в Минске, участники которой требуют освободить задержанную Марию Колесникову.

Об этом в Telegram сообщает ряд белорусских изданий: Радыё Свабода - Беларусь, NEXTA Live и TUT.BY.

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В акции у минского рынка собралось несколько сотен женщин, у всех были бело-красно-белые флаги.

Сначала демонстранты напевали народные мелодии, потом начали скандировать «Мария».

Вскоре женщины двинулись колонной к центру столицы, где и началось задержание.

Женщин и мужчин брали под руки люди в масках и без опознавательных знаков.

СМИ пишут, что протестующих отвозят в микроавтобусах без номеров.

Исчезновение Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

В штабе Бабарыко 8 сентября уточнили, что Колесникова задержана и находится в Мозырском пограничном отряде.

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Автор: Яна Ставская