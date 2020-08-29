В Минске начались задержания во время Женского марша солидарности.
Об этом сообщают Telegram-каналы Onliner и Tut.by. По оценкам Tut.by, в Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек, они идут по тротуарам по обе стороны проспекта Независимости.
Женщины скандируют "Не забудем, не простим!" и "Саша, ты уволен!". Близ колонны видна техника силовиков.
ОМОН то и дело пытается разбить колонну протестующих.
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Так, во время прямого эфира были задержаны журналисты "Радио Свобода" Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский.
"Во время марша около станции метро "Якуба Коласа" по непонятным причинам был задержан журналист", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует видео.
Женский марш в Минске pic.twitter.com/qkuwwxtGbB— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 29, 2020
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.
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