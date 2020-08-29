В Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек.

В Минске начались задержания во время Женского марша солидарности.

Об этом сообщают Telegram-каналы Onliner и Tut.by. По оценкам Tut.by, в Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек, они идут по тротуарам по обе стороны проспекта Независимости.

Женщины скандируют "Не забудем, не простим!" и "Саша, ты уволен!". Близ колонны видна техника силовиков.

ОМОН то и дело пытается разбить колонну протестующих.

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Так, во время прямого эфира были задержаны журналисты "Радио Свобода" Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский.

"Во время марша около станции метро "Якуба Коласа" по непонятным причинам был задержан журналист", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует видео.

Женский марш в Минске pic.twitter.com/qkuwwxtGbB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 29, 2020

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Ольга Робейко