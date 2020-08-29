В Минске начались задержания во время Женского марша солидарности. 

Об этом сообщают Telegram-каналы Onliner и Tut.by. По оценкам Tut.by, в Женском марше принимает участие более 10 тысяч человек, они идут по тротуарам по обе стороны проспекта Независимости.

Женщины скандируют "Не забудем, не простим!" и  "Саша, ты уволен!". Близ колонны видна техника силовиков.

ОМОН то и дело пытается разбить колонну протестующих.

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Так, во время прямого эфира были задержаны журналисты "Радио Свобода" Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский. 

"Во время марша около станции метро "Якуба Коласа" по непонятным причинам был задержан журналист", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует видео.

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Автор: Ольга Робейко