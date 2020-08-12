Цепкало в Украине заявил о формировании фронта мобилизации белорусов против Лукашенко (видео)

Граждан призывали бороться за сохранение национального суверенитета Беларуси, демократии и свобод.

Оппозиционный политик Беларуси и экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало в новом обращении к гражданам заявил о создании фронта национального спасения страны.

Видео размещено на канале Цепкало в Telegram.

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«Я объехал Россию, Украину, Польшу. Сейчас я снова нахожусь в Украине. Мы общались с белорусскими диаспорами во всех этих странах. Конечно, дальше мы поедем в Литву и Латвию. Они выражали колоссальную заинтересованность в создании Фронта национального спасения», - заявил он.

Цепкало уточнил, что члены Фронта «должны взять эстафету» белорусских оппозиционеров и требовать освобождения всех политзаключенных Беларуси и проведения честных и справедливых выборов.

Также члены Фронта будут инициировать обращение по этому поводу к другим странам. В частности, добавил политик, уже инициирован чрезвычайный саммит в ЕС с приглашением всех заинтересованных лиц.

Фронт, среди прочего, будет заниматься мобилизацией белорусов на борьбу против нарушения Конституции и насильственного захвата власти Александром Лукашенко.

Граждан призывали бороться за сохранение национального суверенитета, демократии и свобод. Создание фронта также предусматривает защиту демократического выбора народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны власти.

Цепкало об Украине

Накануне выборов в Беларуси Валерий Цепкало в эфире украинского телеканала заявил, что государство должно строить с Украиной хорошие отношения. Такое же теплое заявление оппозиционер 3 августа адресовал и России.

"Со всеми странами — нашими соседями нам нужно устанавливать нормальные отношения. С Россией традиционно — это у нас главный партнер. Украина – наш второй по значимости партнер. Совсем у нас плохие отношения сегодня с Польшей, со странами Балтии, хотя это три страны Евросоюза, с которыми мы имеем общие границы. Мы очень сильно переживаем за то, что происходит между Россией и Украиной. Мы бы хотели, чтобы этот конфликт нормально разрешился, чтобы мы вошли в то состояние, которое существовало до 2014 года", — сказал он.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

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