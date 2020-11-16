Беременной жительнице Минска по имени Виктория дали 25 суток ареста за участие в протесте.
Об этом сообщает НЕХТА Live.
Дело Виктории рассматривалось сегодня в суде Фрунзенского района. Вместе с мамой вчера ее задержали на «площади Перемен».
Свою вину (участие в митинге и сопротивление милиции) она не признаёт.
В ходе суда девушка рассказала, что беременна, однако судья Андрей Млечко назначил ей 25 суток административного ареста. Кроме того, он отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.
Согласно закону Беларуси, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).
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Гибель белорусского активиста Бондаренко
- 12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".
- В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти активиста Бондаренко.
- Министерство иностранных дел Украины также выступило за наказание убийц белорусского активиста.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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