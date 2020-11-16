Согласно закону Беларуси, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).

Беременной жительнице Минска по имени Виктория дали 25 суток ареста за участие в протесте.

Об этом сообщает НЕХТА Live.

Дело Виктории рассматривалось сегодня в суде Фрунзенского района. Вместе с мамой вчера ее задержали на «площади Перемен».

Свою вину (участие в митинге и сопротивление милиции) она не признаёт.

В ходе суда девушка рассказала, что беременна, однако судья Андрей Млечко назначил ей 25 суток административного ареста. Кроме того, он отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.

Согласно закону Беларуси, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).

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Гибель белорусского активиста Бондаренко

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".

В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти активиста Бондаренко.

Министерство иностранных дел Украины также выступило за наказание убийц белорусского активиста.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Денис Прядко