Из-за коронавируса и протестов против Лукашенко средняя зарплата существенно уменьшилась по сравнению с началом 2020 года, а инфляция стремительно растет.

Политический кризис в стране усугубил тяжелое финансовое положение белорусов, а обвал зарплат ощущается еще острее из-за быстрого роста инфляции.

Год назад власти Беларуси прогнозировали, что в 2020-м страна зафиксирует экономический рост. Впрочем, у этого плана не было шансов на реализацию. И причина не только в пандемии коронавируса, охватившей весь мир и больно ударившей по финансам государств и их жителей.

На экономическую ситуацию в Беларуси негативно повлиял трехмесячный конфликт с Россией из-за цены на нефть, который вспыхнул в начале года. Тогда Москва перестала поставлять "черное золото" на белорусскую территорию, - напоминает Gazeta Wyborcza. Коронавирус и массовые протесты после фальсификации президентских выборов тоже негативно повлиять на экономику Беларуси. Чувствуют на себе эти проблемы, прежде всего, простые люди.

Читайте также"До последнего омоновца": Лукашенко пообещал драться за БеларусьПо мнению экономистов "Евразийского банка развития", сокращение ВВП Беларуси в 2020 году будет наименьшим из всех стран Евразийского союза. Однако, на восстановление экономики Минску понадобится значительно больше времени, чем остальным. Согласно их прогнозам, при условии преодоления политического кризиса, ВВП страны может вернуться к прежнему уровню лишь в 2023 году.

Белорусский рубль с момента начала протестов против режима Александра Лукашенко сильно ослаб. В первые недели после объявления результатов сфальсифицированных президентских выборов он подешевел на 10% в соотношении к американскому доллару. И сейчас белорусская валюта продолжает слабеть по сравнению с так называемым "твердым валютам". 2020-й год Минск закончит с инфляцией на уровне 6,4%.

Белорусская оппозиция создала Национальное антикризисное управление, которое должно разработать стратегию выхода из застоя и проведения в Беларуси важных реформ. Из опубликованной на официальном сайте организации информации следует, что с начала года государственный долг страны вырос на 29% и достиг 22 миллиардов долларов. В то же время, как отмечают эксперты, из-за коронавируса и протестов против Лукашенко, экспорт белорусских товаров уменьшился на 17%. Это еще больше усугубляет и без того большой дефицит бюджета, который к концу года достигнет 1,5 миллиарда евро.

Читайте такжеPolitico: Тихановская сказала, когда Лукашенко наконец удастся свергнутьЧлен правления оппозиционного Координационного совета Павел Латушко отмечает, что последствия кризиса, прежде всего, почувствуют простые белорусы. Бывший министр культуры указывает на то, что средняя зарплата, которая в январе составляла 420 долларов, за несколько последних месяцев сократилась на 100 долларов. Средняя пенсия в стране в начале 2020 года составляла 180 долларов, а теперь опустилась до 150 долларов. Ввиду стремительного роста цен в последнее время, это ставит белорусское общество в затруднительное положение.Читайте такжеGazeta Wyborcza: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт

В свою очередь, сами белорусы хорошо понимают ситуацию и не ведут себя пассивно. Они стараются экономить не только из-за инфляции и сокращения доходов, а также из-за нежелания поддерживать режим Лукашенко и наполнять карманы ОМОНа". Многие снимают все сбережения со счетов в государственных банках и избавляются от государственных ценных бумаг. Также белорусы умышленно затягивают уплату налогов.

Желание гражданского общества свергнуть режим даже ценой собственного комфорта и благосостояния настолько велико, что большинство белорусов даже поддерживают идею отсоединения страны от системы SWIFT ради ослабления власти Лукашенко. Почти половина участников опроса, который провел штаб Светланы Тихановской, поддержали эти санкции, так же как и запрет белорусским банкам получать кредитование за рубежом.

Нестабильность также подтолкнула жителей Беларуси покупать иностранную валюту. На витринах многих банковских отделений в Минске можно увидеть объявление о том, что "евро и доллары уже распроданы".

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань