Двух журналистов задержали во время протестов в Беларуси / фото ТВЦ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеТихановская назвала Путина "мудрым руководителем"Так, сотрудников "Белсата" Алину Скрабунову и Александра Сидаревского задержали около 15:00. При этом оба журналиста были в жилетах с надписью "Пресса".

Сейчас задержанные находятся в Ленинском райотделе милиции.

Издание также отмечает, что количество участников акции "Марш справедливости" в Могилеве возросло до тысячи человек.

Протесты в Беларуси: предыстория  

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. 
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест. 
  • 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.  
  • В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих. Однако санкции ЕС против Беларуси заблокировали
  • 19 сентября состоялась очередная акция протеста под названием Женский марш, во время которой задержали более 400 ее участников.

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Автор: Алина Вишневская