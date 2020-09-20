Оба задержанных журналиста были в жилетах с надписью "Пресса".

В белорусском городе Могилев во время акции протеста, которые проходят сегодня по стране, были задержаны двое журналистов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеТихановская назвала Путина "мудрым руководителем"Так, сотрудников "Белсата" Алину Скрабунову и Александра Сидаревского задержали около 15:00. При этом оба журналиста были в жилетах с надписью "Пресса".

Сейчас задержанные находятся в Ленинском райотделе милиции.

Издание также отмечает, что количество участников акции "Марш справедливости" в Могилеве возросло до тысячи человек.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих. Однако санкции ЕС против Беларуси заблокировали.

19 сентября состоялась очередная акция протеста под названием Женский марш, во время которой задержали более 400 ее участников.

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Автор: Алина Вишневская