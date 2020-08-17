Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями

Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ заявил, что готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время ведется работа над изменениями конституции страны, которые коснуться перераспределения власти.

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Об этом он заявил сегодня, 17 августа, во время встречи с работниками МЗКТ, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко также заверил, что готов поделиться президентскими полномочиями.

"Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул Лукашенко, а через конституционый процесс.

Как сообщается, Лукашенко также отметил, что уже ведется работа над вариантами изменения Конституции Беларуси, которые предусматривает перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил Лукашенко.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

На встрече с работниками МКЗТ Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет. "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - заявил Лукашенко.

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