В Бангкоке более 10 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию (фото)
04:01, 17 августа 2020Мир
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Участники акции требовали отставки премьер-министра Прают Чан-оча, принятия новой Конституции и прекращении преследований оппозиционных активистов.
Это самый массовый протест со времен государственного переворота 2014 / фото REUTERS
В Бангкоке более 10 тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации.
Как сообщает Reuters, участники акции, подавляющее большинство которых составляли студенты, требовали отставки премьер-министра Прают Чан-оча, принятия новой Конституции и прекращении преследований оппозиционных активистов.
фото REUTERS
Протестующие скандировали: «Долой диктатуру» и «Страна принадлежит народу».
Это самый массовый протест со времен государственного переворота 2014 года.
фото REUTERS
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