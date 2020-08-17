В Бангкоке более 10 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию (фото)

Участники акции требовали отставки премьер-министра Прают Чан-оча, принятия новой Конституции и прекращении преследований оппозиционных активистов.

В Бангкоке более 10 тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации.

Как сообщает Reuters, участники акции, подавляющее большинство которых составляли студенты, требовали отставки премьер-министра Прают Чан-оча, принятия новой Конституции и прекращении преследований оппозиционных активистов.

Протестующие скандировали: «Долой диктатуру» и «Страна принадлежит народу».

Это самый массовый протест со времен государственного переворота 2014 года.

Новости по теме: 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям.

В Беларуси на митинг 16 августа вышли рекордные 200 тысяч человек.

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Автор: Светлана Закелова