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В Бангкоке более 10 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию (фото)

04:01, 17 августа 2020
Мир
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Это самый массовый протест со времен государственного переворота 2014 / фото REUTERS

Как сообщает Reuters, участники акции, подавляющее большинство которых составляли студенты, требовали отставки премьер-министра Прают Чан-оча, принятия новой Конституции и прекращении преследований оппозиционных активистов.

фото REUTERS

Протестующие скандировали: «Долой диктатуру» и «Страна принадлежит народу».

Это самый массовый протест со времен государственного переворота 2014 года.

фото REUTERS

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Автор: Светлана Закелова

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