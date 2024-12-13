Зоран Миланович заявил, что Хорватия "будет заботиться о своих интересах".

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что хорватские солдаты не будут участвовать в войне в Украине, пока он занимает пост главы государства. Соответствующее заявление он опубликовал на своей Facebook-странице.

"Хорватский солдат не будет участвовать в чужих войнах. В то время как мы являемся свидетелями глобальных изменений и конфликтов, которые могут оказать неисчислимое влияние на мир и порядок во всем мире, снова начинаются дискуссии о возможной отправке солдат из отдельных членов НАТО в Украину", - написал он.

Миланович добавил, что будет "удерживать Хорватию от подобных конфликтов":

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"Хорватия не будет бездумно и по приказу выполнять чужие решения, а будет осторожна и будет заботиться о своих интересах, будет постоянно подвергать сомнению то, что происходит вокруг нас, но будет честна и лояльна к тем, с кем заключила союз".

Стоит отметить, что президент Хорватии является симпатиком Путина, а также противником военной поддержки Украины.

Ранее Миланович не согласовал участие хорватских военных в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины.

Италия готова отправить войска в Украину - что сообщалось

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал условие, при котором он готов будет направить войска в Украину. Он добустил такое развитие событий, если соглашение о завершении войны будет предусматривать создание контролируемой линии разграничения.

Крозетто выразил надежду на скорейший "разговор о мире и миротворчестве" в Украине и подчеркнул готовность Италии сыграть в этом роль.

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