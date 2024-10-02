Задача - защитить страну и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов.

Президент Хорватии Зоран Миланович не согласовал участие военных Вооруженных сил страны в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины. Об этом сообщает Офис президента Хорватии.

Отмечается, что задачей президента страны и всех государственных институтов является защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов.

"Своим участием Республика Хорватия вносит значительный вклад в укрепление союзнического сдерживания и коллективной обороны на территории НАТО. ... Правительство хочет направить военнослужащих ВСУ в миссию поддержки Украины, но реализация такого решения входит в компетенцию Президента Республики как Верховного Главнокомандующего, и он решил в пределах его конституционных полномочий не давать предварительного согласия на решение об участии военнослужащих ВСУ в такой миссии, которая потенциально может быть вредной для национальных интересов Республики Хорватия", - говорится в сообщении.

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В то же время в Офисе президента Хорватии подчеркнули, что российская агрессия против Украины "недопустима и является нарушением международного права, которые мы все должны осудить" при этом Украина "является жертвой агрессии", но "задача всех хорватских государственных институтов - защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов".

Сотрудничество НАТО и Украины

Президент США Джо Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца каденции. Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника, есть "предварительные признаки", что американский президент может изменить позицию относительно членства Украины в альянсе.

Как сказал собеседник издания, Байден "может согласиться продвигать статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет пост в январе".

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