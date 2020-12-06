Во время убийства ведущего иранского ученого-ядерщика был использован пулемет со спутниковым управлением.

В Иране заявляют, что ученый был убит из-за применения оружия со спутниковым управлением.

По сообщению полуофициального информационного агентства Mehr, на прошлой неделе во время убийства ведущего иранского ученого-ядерщика был использован пулемет со спутниковым управлением, пишет НВ со ссылкой на Bloomberg.

Согласно сообщению коммодора Али Фадави, заместителя командира Корпуса стражей исламской революции Ирана, Мохсен Фахризаде, который был убит на окраине Тегерана 27 ноября, ехал по шоссе к востоку от столицы, когда оружие "нацелилось" на него, "используя искусственный интеллект".

После инцидента появились различные версии его смерти. В то время как в первых сообщениях новостей говорилось, что он был убит в перестрелке между своими телохранителями, другие утверждали, что в него стреляли из пулемета с дистанционным управлением, установленного на пикапе, которым управлял кто-то, кто позже бежал из страны.

Читайте такжеЕС осудил убийство иранского ученого-ядерщика

Фадави сказал в воскресенье, что оружием было выпущено в общей сложности 13 выстрелов по Фахризаде. Выстрелы поразили его с такой точностью, что его жена, сидевшая всего в нескольких дюймах от него в той же машине, избежала ранения. Он добавил, что в то время пару также сопровождали 11 телохранителей в разных машинах.

Представитель службы безопасности заявил, что иранский ученый был убит удаленно. Этот инцидент является вторым целенаправленным убийством высокопоставленного иранского чиновника с января, когда уходящий президент США Дональд Трамп приказал нанести удар беспилотником по генералу Касему Сулеймани.

Что известно о гибели Мохсена Фахризаде

Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.

Западная разведка считает его ответственным за секретную программу Ирана по разработке ядерного оружия.

Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве Фахризаде, пятом убийстве ученого-ядерщика на иранской земле с 2010 года. Израиль не прокомментировал обвинения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН