Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят возможные визовые ограничения для граждан России.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк 10 августа.
В то же время он назвал положительное решение об отмене туристических виз маловероятным.
"Пока маловероятно, что ЕС как единый блок дойдет согласия относительно прекращения выдачи туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении России в этом году, "все возможно". Это обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце месяца", – сообщил Юзвяк.
Как ранее сообщал УНИАН, представители украинской власти призвали Запад закрыть границы для российских граждан.
В ряде стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия и Финляндия. Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда европейских стран ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.
В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, поскольку это противоречит нормам ЕС.