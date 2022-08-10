В то же время, положительное решение об отмене туристических виз маловероятно.

Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят возможные визовые ограничения для граждан России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк 10 августа.

В то же время он назвал положительное решение об отмене туристических виз маловероятным.

"Пока маловероятно, что ЕС как единый блок дойдет согласия относительно прекращения выдачи туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении России в этом году, "все возможно". Это обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце месяца", – сообщил Юзвяк.

Как ранее сообщал УНИАН, представители украинской власти призвали Запад закрыть границы для российских граждан.

В ряде стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия и Финляндия. Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда европейских стран ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.

В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, поскольку это противоречит нормам ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: