Страны обсуждают возможность введения новых санкций.

Министры иностранных дел стран G5+ предлагают установить конечный срок завершения переговоров о прекращении огня в Украине.

Как передает Польское радио, об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский, который принимал участие во встрече в Мадриде. По его словам, министры предлагают ввести против России новые санкции, если переговоры не завершатся до установленного срока:

"Россия уже получила определенные заверения от американской стороны. Украина приняла предложение прекращения огня безусловно. Мы не можем вечно ждать, пока Путин перестанет хотеть убивать".

Как известно, термин G5+ используется для обозначения группы из пяти ведущих европейских стран - Испании, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Они сотрудничают с другими государствами или организациями для обсуждения важных международных вопросов.

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На встрече в Мадриде также присутствовала высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Украинская сторона участвовала дистанционно.

Прекращение огня в Украине

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Киев и Москву согласиться на немедленное прекращение огня на фронте сроком на 30 дней.

Во время переговоров в Саудовской Аравии украинская сторона согласилась это сделать, однако в Москве сказали, что такой шаг требует дальнейшего обсуждения.

Позже Кремль пообещал прекратить удары по украинской энергетике, но сразу нарушил это обещание. А для обеспечения безопасности в Черном море, о которой хочет договориться Вашингтон, Москва требует снятия ряда санкций.

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