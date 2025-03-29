У Путина намекнули, что соглашения о прекращении огня не достигнут в этом году

При этом один из переговорщиков Путина заявил, что с американской делегацией "в принципе можно работать".

Представитель России на мирных переговорах по Украине, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.

Как заявил переговорщик в интервью каналу "Россия-24", положительные сдвиги в процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, вероятно, не в ближайшее время, цитирует The Moscow Times.

"Возможно, не в этом году или в конце этого года", - сказал Карасин, прогнозируя прогресс по прекращению огня.

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Он также отметил, что встречи в Саудовской Аравии были "спокойные" и "конструктивные", но признал их слабую результативность. "Было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече", - отметил он.

Карасин добавил, что с американской делегацией "в принципе можно работать", поскольку ее представители "слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции". Переговорщик Путина уверена, что переговоры с США будут продолжаться.

Переговоры о прекращении войны

Напомним, в начале марта Соединенные Штаты Америки остановили всю военную помощь и предоставление разведывательных данных Украине. Это решение было принято Дональдом Трампом после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

В Белом доме говорили, что хотят получить извинения от Киева. Также Украина должна была продемонстрировать Штатам "готовность к миру".

После переговоров между украинской и американской сторонами в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны России. Тогда же США возобновили военную помощь и обмен разведданными.

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