Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить временно исполняющего обязанности президента и премьера.

Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр страны Моктар Уан ушли в отставку.

Об этом сообщил вице-президент Ассими Гоита Баба Сиссе. Их «постепенно» будут выпускать из-под стражи.

«После отставки президента и премьер-министра задержанные вернутся на свободу, это будет происходить постепенно по очевидным соображениям безопасности», - сказал Сиссе. При этом конкретные сроки освобождения не уточняются.

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить временно исполняющего обязанности президента и премьера. Он также считает, что в стране должны возобновить переходный период под руководством гражданских лиц, передает kommersant.

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Переворот в Мали

На Мали на этой неделе произошел второй госпереворот за девять месяцев. Группа военных в Мали не согласилась с решением временного президента страны Ба Ндао и главы переходного правительства Моктара Уана по персональному составу Кабинета министров. В понедельник вечером они были насильно доставлены на военную базу.

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Автор: Ирина Погорелая