Солдаты участвовали в военных операциях Франции в Мали против исламских наемников.

Двое французских военных погибли и еще один получил ранения в результате подрыва самодельной взрывчатки, которую террористы в Мали бросили им в бронетранспортер.

Об этом сообщает Reuters.

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Солдаты выполняли миссию по разведке и сбору данных в восточном районе Менака. У Макрона заявили, что жизни раненого ничего не угрожает.

Менее недели назад трех французских солдаты убили в Мали также таким образом.

Северо-африканское крыло Аль-Каиды заявило, что не несет ответственность за это нападение.

В обоих случаях солдаты участвовали в военных операциях Франции в Мали против исламских наемников.

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Автор: УНИАН