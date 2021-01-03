Двое французских военных погибли и еще один получил ранения в результате подрыва самодельной взрывчатки, которую террористы в Мали бросили им в бронетранспортер.
Об этом сообщает Reuters.
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Солдаты выполняли миссию по разведке и сбору данных в восточном районе Менака. У Макрона заявили, что жизни раненого ничего не угрожает.
Менее недели назад трех французских солдаты убили в Мали также таким образом.
Северо-африканское крыло Аль-Каиды заявило, что не несет ответственность за это нападение.
В обоих случаях солдаты участвовали в военных операциях Франции в Мали против исламских наемников.
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