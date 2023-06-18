По его словам, альтернативы формуле мира нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что африканская делегация во время посещения России и Украины имела возможность увидеть, кто на самом деле стремится к миру.

В вечернем видеообращении глава государства заявил, что визит лидеров Африки в РФ подтвердил отсутствие альтернативы формуле мира, которую предлагает Украина. "Все вы видели, как происходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки - визит в Украину и визит в государство-террорист", - сказал он.

По мнению Зеленского, делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле "сам по себе война". "Это было очень четко", - подчеркнул президент.

Он отметил, что все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира, ведь он с африканской делегацией обсудил каждый ее пункт. "Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Очевидная вещь: нет альтернативы формуле мира. Хорошо, что мир все лучше это слышит и видит", - добавил Зеленский.

"Мирная" миссия ЮАР: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Украину прибыли лидеры пяти африканских стран - Южно-Африканской Республики, Замбии, Сенегала и Египта, которые вместе с Конго и Угандой предлагают мирный план, который, по их мнению, позволит завершить войну в Украине. 10 составляющих мирного плана на пресс-конференции представил лидер ЮАР.

Во время визита африканской делегации Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине, в частности взрывы прогремели в Киеве и области. В результате украинские военные сбили шесть аэробалистических ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных беспилотника.

В то же время, пресс-секретарь президент ЮАР в своем Twitter заявил, что гости из Африки не слышали и не видели взрывов или работы ПВО, и предположил, что эта атака якобы была дезинформацией. Комментируя свое заявление журналистам, он оправдался, отметив, что он не утверждает, что атаки не было, а просто говорит о том, что не слышал взрывов.

17 июня делегация прибыла в Россию. По данным Reuters, Путин раскритиковал ключевые тезисы из "мирного плана" ЮАР.

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