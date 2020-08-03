Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на президентских выборах

В Польше Верховный суд отклонил требование оппозиции аннулировать результаты выборов и признал законными лишь 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения.

Верховный суд Польши признал действительными результаты президентских выборов, согласно которым победу с минимальным перевесом одержал действующий глава государства Анджей Дуда.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 3 августа, пишет DW.

Жалобу штаба соперника Дуды во втором туре выборов - мэра Варшавы Рафала Тшасковского из либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" - суд отклонил.

При этом суд признал обоснованность 93 из 5800 жалоб избирателей на нарушения в ходе выборов, однако заявил, что эти нарушения не оказали решающего влияния на результат голосования.

Читайте такжеВ Польше оппозиция оспаривает в суде результаты выборов президента

Во втором туре выборов президента Польши, состоявшемся 12 июля, Анджей Дуда, представлявший правящую партию "Закон и справедливость", набрал 51 процент голосов. Его соперника, Рафала Тшасковского, поддержали 49 процентов избирателей.

Избирательный штаб Тшасковского требовал аннулировать результаты выборов на основании того, что, по мнению оппозиции, общественно-правовые СМИ Польши односторонне освещали предвыборную гонку, а для продвижения Дуды использовались государственные ресурсы.

Комментируя эту жалобу, Верховный суд Польши заявил, что обвинения были сформулированы слишком расплывчато и не имели убедительных доказательств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram