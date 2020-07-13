Польша выбрала нового президента: Дуда опередил Тшасковского на 2%

Действующего президента Анджея Дуда переизбрали на второй срок.

По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуда проголосовали 51,03% избирателей.

Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши.

За оппонента Дуды, представителя партии «Гражданская платформа» Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть более 422 тысяч из почти 20,5 миллиона голосов.

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Явка на выборах 12 июля составила 68,18%, что стало рекордом за историю выборов в независимой Польше.

Как сообщал ранее УНИАН, 28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов. По окончательным результатам Анджей Дуда занял первое место с 43,50% голосов. На втором месте оказался Рафал Тшасковский — за него отдали голос 30,46% избирателей, пришедших на участки. Явка в первом туре выборов составила 64,51%.

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