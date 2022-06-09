Так он прокомментировал заявление Турции о том, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на обеспечение транспортировки зерна из Украины.

Если начнется торговля европейскими санкциями с Россией, это подтолкнет Кремль к новым формам агрессии.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает DELFI.

Так он прокомментировал заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины.

"Если мы начнем сомневаться в целесообразности санкций или торговать ими, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил Науседа.

"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а Россия будет пользоваться всеми возможностями для расширения своей агрессии в Украине", - добавил литовский президент.

Науседа подчеркнул, что Европа обязана увеличивать давление на Россию, а седьмой пакет санкций ЕС будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Также президент отметил, что важно поддержать Украину и как можно скорее предоставить ей статут кандидата на членство в Евросоюзе.

Как сообщал УНИАН, 8 июня министр иностранных дел Турции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре заявил, что Россия выдвинула требование устранить препятствия на пути экспорта своих товаров в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины.

"Турция считает вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ...", - сказал вчера турецкий министр, добавив, что неправильно обходить стороной этот вопрос, утверждая, что российский экспорт зерновых и удобрений не подпадает под санкции.

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