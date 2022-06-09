В ОП надеются, что Канада станет примером для других союзников Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал новые санкции Канады против нефтегазового сектора России важным шагом.

Об этом он написал в Telegram.

"Канада сделала важный санкционный шаг. Были наложены ограничения на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. Группа Макфола-Ермака рекомендует нашим союзникам вводить санкции против нефтегазового сектора россии и химической промышленности", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина доказывает европейским партнерам важность присутствия в седьмом пакете санкций ограничения по импорту газа и против всей банковской системы РФ.

"Канада доказывает, что санкции против России возможно и необходимо усиливать. И она должна стать примером для других наших союзников. Санкции должны быть максимально жесткими", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила оказывать 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.

О расширении ограничений сказано в официальном заявлении на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Санкции начали действовать во вторник, 7 июня. Они распространяются на всех жителей Канады, а также граждан страны, которые находятся за ее пределами.

Ранее, в конце мая Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян. Среди юридических лиц в список попали управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций, Российская венчурная компания( РВК), Российский сельскохозяйственный банк и Инвестторгбанк.

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