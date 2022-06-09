Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал новые санкции Канады против нефтегазового сектора России важным шагом.
Об этом он написал в Telegram.
"Канада сделала важный санкционный шаг. Были наложены ограничения на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. Группа Макфола-Ермака рекомендует нашим союзникам вводить санкции против нефтегазового сектора россии и химической промышленности", - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Украина доказывает европейским партнерам важность присутствия в седьмом пакете санкций ограничения по импорту газа и против всей банковской системы РФ.
"Канада доказывает, что санкции против России возможно и необходимо усиливать. И она должна стать примером для других наших союзников. Санкции должны быть максимально жесткими", - подчеркнул Ермак.
Как сообщал УНИАН, Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила оказывать 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.
О расширении ограничений сказано в официальном заявлении на сайте Министерства иностранных дел Канады.
Санкции начали действовать во вторник, 7 июня. Они распространяются на всех жителей Канады, а также граждан страны, которые находятся за ее пределами.
Ранее, в конце мая Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян. Среди юридических лиц в список попали управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций, Российская венчурная компания( РВК), Российский сельскохозяйственный банк и Инвестторгбанк.