Он отметил, что обсудил вопрос транзита с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и подчеркнул, что Литва не пойдет на уступки России.

Правительство Литвы должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций в отношении калининградского транзита.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

"Правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли вреда ни интересам Литвы, ни международным соглашениям. Только совместными усилиями мы достигнем того, чтобы санкции в отношении страны-агрессора были болезненными", - отметил Науседа.

Он сказал, что обсудил вопрос транзита с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и подчеркнул, что Литва не пойдет на уступки России.

"Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", - подчеркнул Науседа.

Как сообщал УНИАН, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснения ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

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