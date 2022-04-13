Об этом Эгилс Левитс заявил после посещения Ирпеня и Бородянки.

Президент Латвии Эгилс Левитс выступает за предоставление Украине чего-то подобного на "план Маршалла" для восстановления страны.

Об этом президент Латвии сообщил в микроблоге Twitter.

"Ирпень, Бородянка имеют свежие шрамы российских разрушений. Покоробленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает больших усилий по восстановлению, таких как План Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Пришло время планировать", - заявил Левитс.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины по аналогии с "Планом Маршалла". Он считает, что эту инициативу должны поддержать самые богатые страны Евросоюза, и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Европы.

Справка УНИАН. План Маршалла — программа экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны.

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