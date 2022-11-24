Ранее президент страны не дал согласие на участие хорватских Вооруженных сил в миссии по подготовке украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что правительство Хорватии приняло решение об обучение украинских военных на своей территории.

Глава Минобороны Украины выразил хорватским чиновникам благодарность за поддержку на своей странице в Twitter.

"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", – написал Резников.

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Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался предоставить согласие на участие военнослужащих хорватских Вооруженных сил в миссии ЕС, которая организует подготовку и обучение украинских военнослужащих.

Обучение украинских военных за рубежом

Премьер-министр Испании Педро Санчес на Парламентской ассамблее НАТО заявил, что в испанском городе Толедо откроется учебный центр для украинских военных. Он должен начать работу уже в конце ноября.

Европейский Союз выделил 16 миллионов евро для миссии по оказанию военной помощи Украине, цель которой заключается в обучении украинских военных.

Ранее сообщалось, что польский генерал Петр Тритек назначен командующим миссии Евросоюза по обучению украинских войск. Он служил в Ираке и Афганистане.

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