Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что правительство Хорватии приняло решение об обучение украинских военных на своей территории.
Глава Минобороны Украины выразил хорватским чиновникам благодарность за поддержку на своей странице в Twitter.
"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", – написал Резников.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался предоставить согласие на участие военнослужащих хорватских Вооруженных сил в миссии ЕС, которая организует подготовку и обучение украинских военнослужащих.
Обучение украинских военных за рубежом
Премьер-министр Испании Педро Санчес на Парламентской ассамблее НАТО заявил, что в испанском городе Толедо откроется учебный центр для украинских военных. Он должен начать работу уже в конце ноября.
Европейский Союз выделил 16 миллионов евро для миссии по оказанию военной помощи Украине, цель которой заключается в обучении украинских военных.
Ранее сообщалось, что польский генерал Петр Тритек назначен командующим миссии Евросоюза по обучению украинских войск. Он служил в Ираке и Афганистане.