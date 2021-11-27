Меркель дважды разговаривала с Лукашенко, пытаясь решить миграционную кризис на белорусско-польской границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель за телефонный разговор с Александром Лукашенко.

Об этом пишет DPA.

Меркель дважды разговаривала с Лукашенко, пытаясь решить миграционную кризис на белорусско-польской границе.

Моравецкий, в свою очередь, приветствовал тот факт, что Евросоюз участвует в поисках дипломатического разрешения кризиса, но критически настроен к поступку Меркель.

Читайте такжеВпервые МИД Германии возглавит женщина: она открыто выступает против "Северного потока-2""Когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она способствовала легитимации его режима, в то время как борьба за свободную Беларусь длится уже 15 месяцев", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что Лукашенко в своих целях воспользовался этим разговором.

"Лукашенко тоже злоупотреблял своим разговором с Ангелой Меркель. Он сделал вид, что Меркель согласилась перевезти две тысячи мигрантов в Германию и другие европейские страны. И это неправильно", – пояснил Моравецкий.

Что предшествовало

В ноябре и.о. канцлера Германии Ангела Меркель звонила Александру Лукашенко и российскому президенту Владимиру Путину, чтобы решить проблему с нелегалами на границе ЕС.

По информации BILD, Лукашенко настаивал признать его легитимным и отменить санкции, введенные против его режима за фальсификацию выборов, политические преследования и принудительную посадку Ryanair в Минске вместе с задержанием блогера Романа Протасевича.

Миграционный кризис на границе ЕС

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Особенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается в последние недели.

Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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Автор: Яна Ставская