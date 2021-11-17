За последние несколько дней Меркель успела пообщаться с Лукашенко и Путиным из-за миграционного кризиса.

Александр Лукашенко в разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель возмущался, что его называют "господином Лукашенко", а не "президентом".

Об этом пишет BILD.

Как отмечает издание, Лукашенко настаивал признать его легитимным и отменить санкции, введенные против его режима за фальсификацию выборов, политические преследования и принудительную посадку Ryanair в Минске вместе с задержанием блогера Романа Протасевича.

Кроме того, Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.

В то же время, согласно раздобытой журналистами информации, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопрос, обсудив их с главами государств-членов ЕС.

Читайте такжеВ столкновениях с нелегалами пострадали 7 польских копов: одному проломили головуПри этом и. о. канцлера не исключила предоставления Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.

За последние несколько дней и.о. канцлера успела пообщаться с Лукашенко и Путиным из-за спровоцированного белорусским режимом миграционного кризиса на границе с Польшей.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская