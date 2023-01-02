Моравецкий подчеркнул, что Польша негативно относится даже к упоминанию Бандеры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорит с украинским коллегой Денисом Шмыгалем о Степана Бандеру.

По словам Моравецкого, Польша крайне критично относится к любому прославления лидера ОУН (б), пишет PAP.

На пресс-конференция польского премьера попросили прокомментировать публикацию в аккаунте Верховной Рады фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. Позже пост удалили.

Видео дня

"Мы крайне критично, очень-очень негативно относимся к любому прославлению или даже к упоминанию Бандеры", – подчеркнул Моравецкий.

Он сказал, что "здесь не может быть нюансов", и анонсировал поднятие этого вопроса в своем следующем разговоре со Шмигалем. В то же время польский премьер назвал Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "эти страшные украинские преступления".

Степан Бандера

Как известно, 1 января отмечался день рождения Степана Бандеры.

В одном из последним опросам "Рейтинг", украинцы отнесли поэта Тараса Шевченко, президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеру в пятерку величайших украинцев всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: