Представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН откровенно смеялся во время доклада о российских преступлениях и нарушениях прав украинских детей.

Советник руководителя Офиса президента Украины и операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная выступила с докладом об убийствах, сексуальных преступлениях, незаконных усыновлениях и милитаризации маленьких украинцев, которые совершают российские оккупанты.

Россиянин начал широко улыбаться в тот момент, когда она сказала, что Россия никогда не сможет стереть авторство преступлений, совершенных ею в Украине. По словам Заривны, каждую неделю погибают и получают ранения по меньшей мере 16 детей, миллионы украинцев стали беженцами, а еще сотни тысяч детей остаются на оккупированных территориях.

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Сейчас Украине известно о 20 тысячах детей, которые стали жертвами незаконной депортации и принудительного перемещения, однако реальная цифра может быть в разы больше.

Во время выступления она показала свидетельство о рождении Маргариты Прокопенко, которую россияне похитили из дома ребенка в Херсоне, а затем изменили ей имя и место рождения, чтобы отдать в семью депутата Государственной думы Сергея Миронова:

"Херсонский дом ребенка. Лишь один из многих случаев. Его маленьким воспитанникам пришлось прятаться в подвале церкви, когда ваша армия вошла в город. Но ФСБ их нашла. Их депортировали. Вы точно знаете, где сейчас наши дети. Прекратите их мучить. Верните детей в Украину".

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