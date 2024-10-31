Небензя отметил, что Северная Корея является близким партнером России.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переброска в РФ солдат из КНДР – это "дезинформация", направленная на то, чтобы "оправдать решение НАТО направить свои войска" в Украину.

Такое циничное заявление от представителя РФ прозвучало во время заседания Совбеза ООН, посвященного привлечению солдат из Северной Кореи к войне России против Украины.

"Что касается переброски войск КНДР в Россию – это дезинформация. Тот спектакль, который мы увидели сегодня, – это попытка оправдать собственное решение отправить войска НАТО, чтобы поддерживать "режим" украинского президента", – выдал Небензя.

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При этом он добавил, что КНДР является близким партнером России, и Москва "открыта" к сотрудничеству с Пхеньяном.

"Наше взаимодействие носит транспарентный характер. Это наше суверенное право. Я хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие РФ с КНДР в военных и других сферах не нарушает международное право, поскольку такое сотрудничество не направлено против третьей страны", – заявил представитель страны-агрессора.

Вступление КНДР в войну РФ против Украины

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил на заседании Совбеза ООН, что, как ожидается, военные из КНДР начнут принимать непосредственное участие в войне уже в ноябре.

По словам Кислицы, вероятно, северокорейский контингент будет работать под эгидой 11 бригады. Группа солдат из КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой бригады.

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