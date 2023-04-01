По мнению президента, террористы должны проиграть и отвечать за террор, а не председательствовать где-либо еще.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что начало председательства РФ в Совете Безопасности ООН доказывает "полное банкротство таких институтов".

"К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня страна-террорист начала председательствовать в Совете безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика, его звали Даниил. Из Авдеевки, на Донбассе, вместе с родителями. Родители ранены. Российская артиллерия... Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист осуществляет ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", - сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

По мнению президента, сложно представить что-то такое, что больше доказывает "полное банкротство таких институтов".

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"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформа, которая явно назрела - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо", - подчеркнул Зеленский.

Исключение РФ из Совбеза ООН - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее Украина инициировала процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом.

30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Россия получила свое место в Совбезе ООН незаконно, следовательно председательство России в данной структуре можно считать "плохой шуткой".

Несмотря на это, Россия с 1 апреля начала председательствовать в Совете Безопасности ООН, заменив Мозамбик. Председательство РФ продлится до конца апреля. Оно состоялось в рамках обязательной ротации руководства, которая предусмотрена регламентом организации.