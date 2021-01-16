Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.

Правящая немецкая партия «Христианско-демократический союз» избрала нового председателя.

Участники съезда ХДС избрали новым лидером партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета, сообщает Deutsche Welle.

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Его соперниками в борьбе за пост председателя партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, являлись вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Во втором туре голосования участвовали Лашет и Мерц.

Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии. Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.

Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Лашет, который с 2017 года является премьер-министром самой густонаселенной земли Германии, Северный Рейн-Вестфалия, является одним из тех, кто наиболее решительно выступает за продолжение центристского курса Меркель, пишет РБК-Украина.

В своем выступлении перед субботним голосованием Лашет еще раз подчеркнул важность единства. По его словам, ХДС не нужен генеральный директор для управления, а скорее капитан команды, который будет руководить и поддерживать партию.

Лашет был одним из пяти заместителей федерального главы ХДС с 2012 года. Католик из региона Рейн, он всегда был надежным партнером для глав партий. Когда Меркель столкнулась с сильным противодействием со стороны части своей партии перед лицом сотен тысяч беженцев в 2015 года, Лашет оставался верным союзником.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.

Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры.

С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.

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Автор: Виктория Токарева