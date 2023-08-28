Стали известны новые закулисные подробности драматических дней, предшествовавших войне в Украине.

Владимир Путин шокировал мир в феврале 2022 года, когда напал на Украину и пригрозил стереть соседнюю страну с карты мира. Лидеры западного мира пытались разубедить кремлевского поджигателя войны, включая канцлера Олафа Шольца.

Журналист Стефан Ламби получил представление о телефонных переговорах между Шольцем и Макроном, которые обменялись мнениями о Путине 4 марта 2022 года - на девятый день полномасштабной войны в Украине. Ламби описывает этот разговор в своей новой книге "Чрезвычайные ситуации. Управление во время войны", пишет Bild.

Что Шольц и Макрон говорили о Путине

Во время разговора Макрон спросил Шольца, как прошел его разговор с Путиным, на что немецкий канцлер ответил: "Лучше не будет".

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"Что-то беспокоит меня больше, чем переговоры: он (Путин) не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это во время разговора с вами. Но о санкциях он даже не упомянул", - сказал тогда Шольц. Макрон на это ответил: "И со мной тоже".

Канцлер Германии также посетовал, что Путин лишь рассказывал ему о своем взгляде на Украину.

"Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации... И он просил меня признать Крым частью России. И независимость этих республик. Ничего нового, прямо скажем", - отметил Шольц.

︎Глава немецкого правительства также отметил, что пытался организовать встречу на высшем уровне.

"Когда я спросил его, должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами, со мной, Зеленским и с ним (Путиным), он не отказался полностью. Однако он назвал два условия. Во-первых, для прекращения огня не должно быть никаких оснований. Потом он просто говорил о нас троих: о тебе, мне и о нем. Без Зеленского", - рассказал Шольц Макрону.

По словам Шольца, Путин также озвучил идеи теории заговора. "Затем он сказал, что украинская делегация отправилась в Польшу, потому что они хотят поговорить с руководством Соединенных Штатов, чтобы получить их инструкции..." Затем Шольц рассмеялся и резюмировал: "Как-то так. Это все."

Макрон ответил: "Спасибо, это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним вчера. Я думаю, что он сейчас очень полон решимости идти до конца. Характер и жестокость его телевизионного послания, а также все инициативы, которые он предпринял в переговорах с гражданскими организациями в России за последние несколько часов, вызывают большую тревогу. Говоря прямо".

Отмечается, что Шольцу и Макрону было ясно, что Путин стал радикальным и ведет себя непредсказуемо.

Что ранее было известно о телефонных разговорах Шольца с Путиным

До сих пор Шольц мало что рассказывал об своих телефонных разговорах с кремлевским лидером. В феврале 2023 года канцлер опроверг информацию о том, что Путин угрожал Шольцу ракетной атакой. Ранее об этом заявил экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

В декабре 2022 года, после очередного часового звонка Путину, Шольц заявил, что хочет и дальше отвечать на телефонные звонки российского диктатора. Несмотря на все разногласия, с диктатором якобы нужно продолжать разговаривать, и Шольц также хочет проверить, внес ли Путин какие-либо изменения в политику в отношении Украины.

Макрон раскрыл гораздо больше информации из своих переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон был в дружеских отношениях с Путиным, а также опубликовал протоколы телефонных разговоров с ним в июне 2022 года.

Однако в сеть просочилась кое-что еще о телефонных разговорах Макрона с Путиным. Незадолго до начала войны он сказал президенту России: "Я хотел бы, чтобы вы сначала сказали мне, как вы оцениваете ситуацию, и, может быть, достаточно прямо, как это делаем мы оба, рассказали мне о своих намерениях".

Макрон также хотел убедить Путина еще раз поговорить с президентом США Джо Байденом. Путин, судя по всему, в принципе согласился на такой разговор, но до этого дело не дошло.

Затем Путин прервал Макрона, сказав, что собирается на каток поиграть в хоккей. Когда Макрон сказал, что тоже хочет заниматься спортом, а именно тренировками по боксу, Путин, как говорят, ответил: "Думайте о Зеленском, когда будете бить по боксерской груше".

Путин также упомянул о сбросе ядерной бомбы на Хиросиму во время Второй мировой войны и сказал Макрону, какой вывод он из этого извлек: "Чтобы победить, не обязательно атаковать большие города".

Разговоры с Путиным - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе этого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет пытаться достичь прекращения войны в Украине с помощью прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры должны касаться того, как миру выходить из этой ужасной ситуации.

В начале июня Шольц заявил, что "в ближайшее время" планирует провести телефонный разговор с Путиным. В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у кремлевского диктатора "пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем".

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