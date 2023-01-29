Он отметил, что переговоры должны касаться того, как миру выходить из этой ужасной ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц будет пытаться достичь прекращения войны в Украине с помощью прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Я снова буду говорить с Путиным по телефону, потому что надо говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну, которая уже стоила сотни тысяч жизней", - заявил немецкий канцлер, сообщило издание Welt.

Шольц заявил, что пока РФ не прекратит агрессии против Украины, данная ситуация не изменится.

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Как отметил Шольц, телефонные разговоры с Путиным ранее "не были нелюбезными по тону", но он неоднократно давал понять, что хочет "силой аннексировать территории соседней страны", и канцлер назвал это "неприемлемым".

"Время от времени мы обсуждали вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожской атомной электростанции. Но важно, чтобы переговоры возвращались к актуальной теме: как миру выходить из этой ужасной ситуации. Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", – подчеркнул Шольц.

Помощь Германии Украине

20 января Германия анонсировала поставку нового пакета военной помощи Украине на миллиард евро. Это самый большой разовый объем помощи, который ранее Киев получал от Берлина.

В то же время Германия очень сложно согласилась передать Украине танки "Леопард".

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