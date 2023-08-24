Взрыв в РФ имеет демонстрационный эффект, полагает эксперт.

Евгений Пригожин не просто ликвидирован - уничтожение главаря российской частной компании "Вагнер" является мощным сигналом от российского диктатора Владимира Путина.

Взрыв в России имеет демонстрационный эффект, приводит американское информационное агентство Bloomberg мнение об авиакатастрофе старшого научного сотрудника Программы "Европа, Россия и Евразия" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Марии Снеговой.

"Путин сигнализирует о том, что произойдет со всеми, кто решится бросить вызов режиму или не подчиниться… Это мощный сигнал, и сделано намеренно в таком масштабе…", - полагает она.

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Ликвидирован Евгений Пригожин - новости, которые стоит знать

Вечером 23 августа стало известно, что в Тверской области РФ потерпел крушение самолет, на борту которого находился главарь ЧВК "Вагнер" и много его пособников.

Сначала информация о том, что Евгений Пригожин умер, не подтверждалась. Позже в России утверждали, что тело главаря наемников нашли и опознали. Западные СМИ писали, что самолет Пригожина сбила российская система противовоздушной обороны. Кроме того, появились сведения, что на борту самолета или на его шасси могла быть взрывчатка.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал УНИАН, что Пригожин, остановив мятежный марш своих пособников на Москву в конце июня, подписал себе "абсолютный смертный приговор". По его мнению, Владимир Путин максимально демонстративно привел этот приговор в исполнение.

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