Немецкий канцлер неоднократно разговаривал с Путиным после начала вторжения.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе двусторонних разговоров президент России Владимир Путин никогда не угрожал ни лично ему, ни Германии в целом. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью Bild.

"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", – заявил Шольц, комментируя историю с угрозами Путина в адрес экс-премьера Британии.

В то же время немецкий канцлер отмечает, что в телефонных разговорах с Путиным он "ясно дал понять", что Россия несет "исключительную ответственность за войну".

Видео дня

"Ни с того ни с сего Россия вторглась к своему соседу, чтобы взять в свои когти часть Украины или всю страну. Мы не можем просто смириться с этим, потому что это коренным образом нарушает европейский мирный порядок", – заявил он.

Как Путин угрожал Джонсону

В конце января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался журналистам, что перед вторжением в Украину Путин угрожал ему ракетным ударом.

"Он мне сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", – вспоминал Джонсон свой разговор с Путиным.

В Кремле слова Джонсона опровергли, заявив, что в том разговоре Путин якобы указывал на угрозу со стороны НАТОвских ракет для России.

Вас также могут заинтересовать новости: