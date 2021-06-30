В Ираке повар погиб из-за того, что упал в огромный чан с куриным бульоном и получил ожоги третьей степени на 70 процентах тела.
Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на ближневосточные СМИ.
25-летний Исса Исмаил готовил блюда для различных мероприятий. В последние два года он работал в двух банкетных залах на постоянной основе и получал 2,5 тысячи иракских динаров в день.
15 июня Исса готовил блюда для свадебной вечеринки в городе Заху, провинция Дахук. В праздничном меню был куриный суп, который он варил в огромном чане. В процессе готовки мужчина поскользнулся и упал в кипящий бульон.
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Исмаила срочно доставили в одну из больниц Дахука. Повар получил ожоги третьей степени на 70 процентах тела. 21 июня мужчина скончался.
У погибшего осталось трое детей, младшему из которых полгода.
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