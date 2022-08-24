Папа Римский Франциск заявил, что дочь российского пропагандиста Александра Дугина якобы является "невинной жертвой войны".

Посол Украины в Ватикане раскритиковал заявление Папы Римского Франциска, который назвал "невинной жертвой войны" погибшую Дарью Дугину, дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Об этом посол Украины Андрей Юраш написал в Twitter.

"Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита русскими как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", — отметил посол Украины в Ватикане.

Напомним, ранее Папа Римский "отличился" еще одним скандальным заявлением. Он сказал, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире.

Дочь Дугина сгорела в машине: что известно о случившемся

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

Затем стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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