"Пошумели, покричали и хватит", считает самопровозглашенный белорусский лидер.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане с призывом извиниться перед военными и сесть за стол переговоров с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Пул Первого.

Читайте такжеРоссия перебрасывает в Казахстан бронетехнику (видео)"Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот... Ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим, протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит", - сказал Лукашенко, призвав протестующих остановиться, пока "далеко не зашли".

Лукашенко предостерег протестующих: "Перевернуть страну — дорого будет потом ее восстанавливать".

Кроме того, непризнанный президент Беларуси дал наставление участникам протестов:

"Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства".

По мнению Лукашенко, "с этим президентом, Токаевым, можно договориться".

"Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - добавил он.

Также Лукашенко отметил, что сложившаяся в Казахстане ситуация показала ему, что могло быть в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко провел срочные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным из-за ситуации в Казахстане.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений (были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны), - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января.

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