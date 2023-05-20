Миру не нужна Россия в таком виде мира, в котором она есть сейчас.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что после поражения Россия видоизменится и на ее территории появятся новые государства и образования.

"Чем больше будет поражений Российской Федерации, тем быстрее начнется процесс ее видоизменения. Не нужна Россия в таком виде мира, в котором она есть сейчас. Это может быть даже конфедеративное устройство Российской Федерации, думаю, что в принципе более-менее будет приятное для всех", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Он заверил, что победой это все не остановится.

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"Нас ждет достаточно сложный этап. Мы сейчас получим три миллиона населения, которое девять лет жило под российской пропагандой. Это люди совершенно с другим восприятием мира. Пойдет достаточно тяжелая работа и нам надо достаточно серьезно будет видоизменять экономику", - добавил Буданов.

Заявления о поражении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти жертв депортации крымскотатарского народа отметил на том, что Россию в любом случае ждет поражение, ей не удастся украсть ни украинский Крым, ни любую другую часть украинской земли.

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