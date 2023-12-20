По словам китайского лидера, Пекин предпочитает захватить Тайвань мирным путем, а не силой.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита в Сан-Франциско прямо сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но "сроки еще не определены". Об этом сообщает NBC со ссылкой на трех нынешних и бывших чиновников США.

По данным издания, Си сказал Байдену на групповой встрече с участием нескольких американских и китайских официальных лиц, что Пекин предпочитает захватить Тайвань мирным путем, а не силой. Китайский лидер также сослался на публичные прогнозы американских военных, в которых утверждается, что Си планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году, заявив Байдену, что "они ошибались, потому что он не установил временные рамки".

Китайские официальные лица также попросили накануне саммита, чтобы Байден сделал публичное заявление после встречи, заявив, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Белый дом отклонил запрос Китая.

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"Личное предупреждение Си Байдену, хотя и не отличающееся от его прошлых публичных комментариев по поводу захвата Тайваня, привлекло внимание официальных лиц США, поскольку оно было сделано в то время, когда поведение Китая по отношению к Тайваню считается все более агрессивным накануне потенциально ключевых президентских выборов на самоуправляющемся демократическом острове в следующем месяце", - пишет СМИ.

Ситуация вокруг Тайваня - последние новости

В ноябре Китай открыто пригрозил Тайваню войной из-за желания обрести независимость. При этом Пекин против любой "сепаратистской деятельности", направленной на независимость острова.

Ранее в Пентагоне рассказали о возможных сценариях нападения Китая на Тайвань. До этого лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин обязательно вернет контроль над Тайванем, стремящимся обрести полную независимость, в чем его поддерживают Соединенные Штаты.

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