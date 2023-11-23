Владимир Фесенко отметил, что лидеры послали Путину мощный сигнал.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин отказались от участия в саммите "Большой двадцатки" 22 ноября в онлайн-формате. При этом в рамках G20 выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам политолога Владимира Фесенко, такая ситуация имеет место, потому что позиции лидеров США и Китая ситуативно совпали, поэтому это мощный сигнал российскому диктатору.

"Байден демонстрирует, что он не хочет быть на одной информационной площадке вместе с Путиным. У Си Цзиньпина несколько иные мотивы, но тот факт, что они вместе избегают этого онлайн-саммита, для нас это хорошая новость", – отметил эксперт в комментарии 24 каналу.

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Он указал, что Пекин дистанцируется от "Большой двадцатки", потому что делает ставку на БРИКС, где претендует на ведущую роль. В то же время между Китаем и Индией есть определенные противоречия, ведь они соревнуются между собой за лидерство в регионе.

В свою очередь Фесенко сообщил, что Москва пытается играть роль "лидера Глобального Юга" и "адвоката его интересов" перед Западом, но это скорее пропагандистская позиция.

По его мнению, Россия цинично пытается делать вид, что совместно с "коллективным" Югом выступает против империалистического Запада, хотя является главным империалистическим государство. Также не менее цинична российская "роль миротворца" – РФ якобы пытается всех "спасти", но на самом деле речь идет о захвате и уничтожении.

G20 в онлайн-формате - что известно

Издание Bloomberg 22 ноября сообщило, что президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин не будут участвовать в виртуальном саммите лидеров группы G20.

В свою очередь Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

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