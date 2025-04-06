У президента США отметили, что Трамп решил не вводить пошлины против РФ из-за переговоров по войне в Украине.

Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России, поскольку сейчас продолжаются со страной переговоры по завершению войны в Украине. Об этом сказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт в интервью ABC News.

"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса", - подчеркнул чиновник.

В то же время Гассетт подчеркнул, что это не означает, что в будущем с РФ будут обращаться "совсем иначе, чем с любой другой страной".

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"Вы бы буквально посоветовали пойти и выложить на стол целую кучу новых вещей посреди переговоров, которые влияют на жизнь многих американцев, украинцев и россиян? Вы бы не стали этого делать. [...] Не стоит вбрасывать что-то новое в эти переговоры прямо посреди них. Это просто несправедливо", - отметил он.

Также ведущий канала спросил, понимает ли чиновник, что РФ не будет платить новых пошлин, по сравнению со многими союзниками США, такими как Европа, Канада и Мексика, на что он ответил:

"Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп".

В то же время США ввели 10% пошлины против Украины, которая также вовлечена в переговоры по окончанию войны.

Пошлины Трампа и Россия - последние новости

Ранее у Путина отреагировали на пошлины Трампа. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия не попала под ограничения Трампа, ведь не имеет сейчас торговых отношений с США.

В свою очередь издание The New York Times объяснило, почему Трамп пощадил Россию от новых пошлин. По словам экспертов, это политическое решение, ведь президент США не хочет эскалации, пока продолжаются его переговоры с Путиным.

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