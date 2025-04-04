Песков заговорил о последствиях из-за решения Трампа, которые затронут и Россию.

Россия не попала под действие жестких пошлин, которые объявил президент США Дональд Трамп, поскольку в настоящее время между Москвой и Вашингтоном нет торговых отношений. Такое заявление в комментарии росСМИ сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас торговля в осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути, сейчас торговых и экономических отношений нет", - сказал Песков.

По его словам, России не будут на руку последствия от введения Трампом пошлин, поскольку ее тоже касаются финансовые потрясения на мировой арене.

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"Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма эмоционально, мы видим высокий уровень турбулентности на международных ранках. Сейчас мировую экономику лихорадит. Мы слышим весьма неблагоприятные прогнозы. При таком штурме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - добавил Песков.

Реакция мира на пошлины Трампа

Как писал УНИАН, после объявления Трампом о введении пошлин на мировых рынках 3 апреля обвалились цены. Фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские - почти на 2%, а индекс Nikkei рухнул на 3% в Токио.

В МВФ предупредили о рисках из-за сокрушительных пошлин Трампа для мировой экономики и призвали работать над урегулированием торговой напряженности.

В то же время, в США на президента США подали в суд. Истец объявил, что введение пошлин Трампом является неконституционным и незаконным.

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