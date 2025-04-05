Производители пива не понимают, какой именно продукции коснутся новые тарифы.

Введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт пива могут привести к потере 100 тысяч рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе. Такое предупреждение сделали пивовары, сообщает Financial Times.

Они призвали Европейскую комиссию защитить отрасль от таких экстремальных сборов.

По данным издания, объявленные Трампом пошлины застали врасплох пивоваров. Предполагается, что новые меры американской администрации нанесут серьезный финансовый удар по таким импортерам европейского и мексиканского пива, как Heineken и Corona.

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"Мы призываем Еврокомиссию использовать все дипломатические каналы и найти способ деэскалации путем переговоров или ответных мер", - отметила генеральный секретарь Brewers of Europe Джулия Леферман.

Уточняется, что производители не понимают, касаются ли новые тарифы Трампа всего пива или только баночного. Чтобы разобраться в ситуации, был отправлен запрос официальным лицам США.

По оценкам аналитиков, импорт мексиканского пива в США составляет около 85% продаж компании Constellation Brands, которая производит Corona и Modelo. Heineken импортирует в США 3%.

Пошлины Трампа

Как писал УНИАН, 2 апреля Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин США. По словам американского лидера, ответные тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.

Позже Трамп назвал три страны, с которыми обсуждает смягчение пошлин. По его словам, речь идет о Вьетнаме, Индии и Израиле.

В то же время, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит ответ на экстремальные пошлины Трампа на сталь. Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже заканчивает работу над первым пакетом контрмер.

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